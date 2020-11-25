Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sokağa çıkma yasağını da beraberinde getirirken risk gruplarında olan 20 yaş altı için kısıtlamaların olmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 2 farklı yaş grubu için farklı saatlerde izin veriliyor. Salgına yönelik tedbirler artırılırken virüsün kontrol altına alınacağı ve kademeli olarak hayatın normal akışına döneceği tarih merakla bekleniyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte yayınlanan genelge ile son dakika haberinin detayları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ SON DAKİKA! 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Yeni tip koronavirüsü sebebiyle 20 yaş altı çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan son bilgilere göre 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saatler şu şekilde;