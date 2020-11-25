Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sokağa çıkma yasağını da beraberinde getirirken risk gruplarında olan 20 yaş altı için kısıtlamaların olmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 2 farklı yaş grubu için farklı saatlerde izin veriliyor. Salgına yönelik tedbirler artırılırken virüsün kontrol altına alınacağı ve kademeli olarak hayatın normal akışına döneceği tarih merakla bekleniyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte yayınlanan genelge ile son dakika haberinin detayları…
Yeni tip koronavirüsü sebebiyle 20 yaş altı çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan son bilgilere göre 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saatler şu şekilde;
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hem hafta sonu hem de hafta içi söz konusu. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan kişiler yani 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatlerin dışında 20 yaş altı vatandaşların dışarıya çıkmaları İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandı.
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Bakan Koca yaptığı açıklamada;
"Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs salgını tedbirlerinde şu detay yer aldı; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır."Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi ve hafta sonu uygulanmaya devam ediliyor.