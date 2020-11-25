SON DAKİKA HABERİ! Cani annenin ifadesi ortaya çıktı... Bebeğini bu yüzden arsaya atmış!

'BU KADINA EN BÜYÜK CEZAYI VERMELİLER'



Olayın ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Arslan "Müşterilerimden biri geldi. 'Birisi şuraya bir çocuk bırakmış' dedi. Çocuk donmuş herhalde. Doğru bir şey değil. İyi değil. Hiç olmayacak bir şey bu. Bizim kentimize yakışmıyor" dedi.





Kadir Kevser (65) ise, "Sivas'ta bu tarz şeylerin olması beni çok tedirgin etti. Bu insafsızlık, vicdansızlık, terbiyesizliktir" diye konuştu.

Namık Kemal Oğuz da (55), "Bebeğin donarak öldüğünü duydum. Çok üzüldüm. Çok acı bir durum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü, o bir sabi. Hiçbir şeyden haberi yok. Kendini koruyacak bir durumu dahi yok" diye konuştu.