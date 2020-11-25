Son dakika haberi: İzmir'deki bu siteyi suç yuvasına çevirmişler! Kentin en zenginleri gelip...

Urla ilçesinde 56 lüks villanın bulunduğu, içerisinde iş insanlarının da yaşadığı bir sitede kumar oynatılmak için yer temin edildiği iddia edildi. Sitede yaşayan müvekkili H.Ş.'nin şikayeti üzerine durumun ortaya çıktığını ve hukuki süreç başlatıldığını belirten avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Urla'nın 56 konutlu İzmir'in en lüks sitesi olarak bilinen sitede açıkça kumar oynatmak için yer temin edilmekte, ruhsatsız alkol satışı yapılmaktadır. Müvekkilim bununla ilgili mücadele verdiği için öncelikle jandarma buraya bir operasyon yapmıştır. Burada kumar oynatılırken yapılan baskında kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile ruhsatsız satıldığı belirlenen bir miktar içki ele geçirildi. Bununla ilgili geçen 6 Ekim'de Urla Kaymakamlığı bir tutanak düzenleyerek idari para cezası uygulamıştır. Bu tutanakta çok önemli bir beyan geçmektedir. Site yönetimi hakkında 'Kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan işlem yapılmıştır" dedi.