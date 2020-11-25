Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Takside şoke eden olay! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Son dakika haberi: Takside şoke eden olay! O anlar kameraya böyle yansıdı... İstanbul'da taksicilik yapan Oğuz Kaan Ünver, dün aracına aldığı bir kadın müşterinin tepkisi üzerine adeta hayatının şokunu yaşadı. Alkollü şekilde taksiye binen kadın, ücret konusunda Ünver ile tartışıp "bana zartzurt yapma" gibi sözlerle sürücüyü tahrik etti. Kadın bununla da kalmadı ve "Ben sizi sevmedim" diyerek seyir halindeki araçtan inmeye yeltendi. Parayı da vermeden inen kadın, şoförün "seni karakola götüreceğim" demesi üzerine "götür, ben zaten karakolum" dedi. İşte son rakika haberinden şoke eden görüntüler...

İHA Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:56 Son Güncelleme: 25.11.2020 11:14 ABONE OL

SON DAKİKA! Fatih Saraçhane'de taksiye binen alkollü bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra "ben seni sevmedim" diyerek Aksaray'da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı. Taksici yaşadığı o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken korona virüse rağmen maske bile takmayan kadın, ücretini alamayan taksicinin "seni karakola götüreceğim" sözlerine "götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın" demesi "pes" dedirtti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane'deki İBB önünden aracına bir kadın müşteri aldı.

Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine "bana normal bir fiyat çıkartın" demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.

HIZLA GİDEN TAKSİDEN İNMEYE ÇALIŞTI



İstediği ücreti anlaşamayan kadın, "Bana zartzurt yapma" diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı.