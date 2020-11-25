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Suç makinesinin cesedi parçalanmış halde bulundu

'nın Birecik İlçesinde ve silah kaçakçılığından çok sayıda suç kaydı bulunan doğumlu ’ün parçalanmış cesedi bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:58 ABONE OL
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi yakınlarında Fırat Nehri kenarında parçalanmış bir ceset olduğunu gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak savcının gelmesini beklediler. Savcılığın yaptığı ilk incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu ve yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.
Nehir kenarında bulunan cesedin üzerinden çıkan kimlik bilgilerinde şahsın Halfeti nüfusuna kayıtlı 1974 Almanya doğumlu Muzaffer Öztürk olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre uyuşturucu ve silah ticaretinden toplam 9 adet suç dosyası olan şahsın yaklaşık 20 gün önce ortadan kaybolduğu ve ailesinin 5 Kasım'da kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.
Ne şekilde öldüğü belirlenemeyen şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yabani hayvanların parçaladığı cesetten geri kalan kemik parçalarının detaylı inceleme yapılabilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği dile getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Suç makinesinin cesedi parçalanmış halde bulundu
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