Ülkede corona virüs salgınını kontrol altına alabilmek için birçok farklı yeni tedbir kararları alınmıştı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde de uzaktan eğitim kararının verilmesiyle beraber gözler sürücü kursları ve ehliyet sınavlarına çevrildi. Buna göre; Sürücü kursları kapanacak mı, Ehliyet sınavı ertelendi mi? İşte konuya dair detaylar…

SÜRÜCÜ KURSLARI KAPANACAK MI, EHLİYET SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada; Tedbirler kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler dışında tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Buna göre; vatandaşlar sürücü kursları ve ehliyet sınavları ile ilgili detayları merak ediyor…