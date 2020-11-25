Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme! Veterinerin dosyası adli tıp kurumuna gönderilecek

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava tanık beyanlarını dinlenmesi ile devam etti. Tanık olarak dinlenen Rıza Reşat Çetinbaş, Ç.B'ye verildiği iddia edilen Propofol maddesinin kişide bilinç ve hareket kaybına neden olduğunu ancak etkisinin yarım saat sürdüğünü söyledi. Travma ile ilgili bilgi vermesi için müşteki avukatları tarafından dinlemesi talep edilen Psikolog Metin Murat Kalyoncugil, saldırı sonrasında verilen tepkilerin herkes için farklılık gösterebileceğini söyleyerek, "Saldırı sonrasında şok ile bayılma, bağırma gibi tepkiler görülebilir. Mağdurların çoğu, suçlayıcı bir şekilde 'neden kaçmadın, neden bağırmadın?' gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Bir kişi bu kadar ağır saldırıya karşı karşıya kaldıktan sonra bir de bu suçlamalarla karşı karşıya kaldığı zaman travma katlanır" dedi.

'CİNSEL İÇERİKLİ ŞAKALAR YAPTIĞINI SÖYLÜYORLAR'

Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünde öğrenci olan Hale Hüseyinoğlu tanık ifadesinde, "Benim bu olayla ilgili görgü tanıklığım yok. Ancak biz burada yaşananları okulda yaşıyorduk. Başta Hasan Bilgili olmak üzere birçok hocamız tarafından bu tür olayların yaşandığını biliyorum. Ben Bilgili'den ders almadım ancak başka öğrencileri taciz ettiğini duyuyordum. Derslerde özellikle cinsel içerikli şakalar yaptığını söylüyorlardı. Ben ders almadığım için bana yönelik bir tacizi olmadı. Yabancı uyruklu öğrenciye odasında cinsel tacizde bulunduğunu herkes biliyor. Biz veteriner hekimliği öğrencileri olarak yaşananlarla ilgili mahkemeye dilekçe sunduk" diye konuştu.

'TEMİZLEME YÖNTEMİ İLE DELİLLER YOK EDİLMEZ'

Tanık olarak dinlenen, sanık jinekolog Hüseyin Şenyurt'la aynı muayenehaneyi kullanan Prof. Dr. Mustafa Uğur delilleri karartmak için yapıldığı iddia edilen vajina temizleme işleminin delilleri ortadan kaldıramayacağını ifade ederek, muayenehaneye geldiklerinde Ç.B'nin normal bir hasta gibi göründüğünü farklı bir davranışının olmadığını söyledi. Tanık Uğur, "Temizlense de sperm içerde silinmez. Vajinanın temizliğiyle deliller yok edemezsin" ifadelerini kullandı.

SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Tanık ifadelerinin ardından taraf avukatlarına söz verildi. Ç.B.'nin avukatı Aslı Arıhan, "Adli Tıp kurumunda deliller organize bir şekilde yok edilmiş. Hasan Bilgili Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'sperm yok' yönündeki tespiti sonrası soruşturma aşamasına serbest bırakıldı. Delillerin yok edildiği, delil bütünlüğünün bozulduğu ortadayken, mağdurun 20 ay boyunca verdiği adalet mücadelesi de göz önünde bulundurularak sanık Bilgili'nin tutuklanması talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

"TECAVÜZE UĞRADIM, HAKKIMI ARAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Tanık beyanlarına karşı söz verilen mağdur Ç.B., sanık vekillerinin savunmaları sırasında kendisine yönelik, alkol kullandığını, bekaretini olmadığı yönünde ifadelerle saldırdıklarını belirterek, kendisinin alkol kullanmadığını ve hakkını aradığını belirterek, "Ben tecavüze uğradım, hakkımı aramaya çalışıyorum. Ölümden döndüm" dedi.

DOSYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, daha önce alınan adli tıp raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın bütün olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek ayrıntılı rapor istenilmesine karar verdi. Mağdur avukatının sanıkların tutuklanması talebinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.