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3 kadına yol ortasında !

’da yemek yemeye çıkan kız arkadaşlar tanımadıkları bir grubunun bıçaklı saldırısına uğradı. Önce sözlü ardından fiziksel saldırıya uğrayan genç kadınlara çevrede bulunan vatandaşlar yardım ederken şüpheliler polisler tarafından yakalandı. Mağdur kadınların şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 22:12 Son Güncelleme: 26.11.2020 22:12 ABONE OL
3 kadına yol ortasında bıçaklı saldırı!

İstanbul'da yemek yemeye çıkan kız arkadaşlar tanımadıkları bir grubunun bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekânda yemek yiyerek ayrıldı. Yolda yürüdüğü sırada 26 yaşındaki Nurşah H. ve iki kız arkadaşının önü tanımadığı şahıslar tarafından kesildi. İddiaya göre kızların önünü kesen kimliği belirsiz şüpheliler sözle tacize başladı. Tacizin boyutunu artıran kalabalık grup bir süre sonra kızların yanına yaklaşarak fiziksel tacizde bulunmaya başladılar.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI SALDIRI

Yaşadıkları taciz karşısında kendilerini korumaya çalışan 3 kız arkadaş birde kendilerini taciz eden kişilerin elinde bıçak görünce telaşa kapıldı. Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen mağdur genç kızlara öfkelenen grup bıçak savurmaya başladı. Şans eseri çevreden geçen vatandaşların yardımıyla yara almadan saldırıdan kurtulan mağdur kadınlar uzun süre yaşadıkları saldırının şokunu üzerlerinden atamadılar.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay yerine gelen polislerin yardımıyla karakola götürülen mağdur kadınlar yaşadıkları dehşet dolu anları tek tek anlattı. Genç kadınların şüphelileri tespit etmesi üzerine polisler tarafından gözaltına ve yaşı küçük olduğu tespit edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 kadına yol ortasında bıçaklı saldırı!
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