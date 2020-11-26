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Avanos’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

’in Avanos ilçesinde 4 kişiye yönelik yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 26.11.2020 10:54 ABONE OL
Avanos’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahısların deşifre edilerek yakalanmaları için operasyon düzenledi.

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında O.B. E.T, U.F. ve M.Ç. adlı şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4,97 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan O.B, E.T. ve U.F. Avanos Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Avanos’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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