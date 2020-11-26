Bankacı eşini öldürülen sanık için karar! Mahkeme müebbet hapis cezası verdi

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde son savunması alınan sanık Erhan Baykan, pişman olduğunu söyledi.

Pınar Umay'ın ağabeyi Fatih Umay, "Bu dördüncü duruşma. 8 ay geçti. Bu süreçte babamı kaybettiğimi söylemiştim. Sanık 2 ve 3'üncü duruşmalarda hiçbir şey söylememişti. Bugün gelip artık 'pişmanım, çocuğum var' falan gibi saçma sapan şeyler söylemesinin anlamı yok" dedi.

Pınar Umay'ın annesi Nimet Umay ise "Ben kızımı ve eşimi kaybettim. Bir acı daha yaşamak istemiyorum. En ağır ceza verilsin" dedi.

AVUKATTAN ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Sanık avukatı ise eşler arasında yaşanan itiş kakış sonucu sanığın bir anlık öfke ile cinayeti gerçekleştirdiğini savunarak, "Sanığın medyada yer alan diğer kadın katilleriyle hiçbir benzerliği yoktur. Üniversite hastanesinde çalışarak evine katkı sağlamış, eşine karşı hiçbir sadakatsizlik yapmamıştır. Sanığın tüm hayatında ideal bir eş ve baba olduğu görülecektir. Olay gecesi de çocuğunu gece saat 03.00'e kadar uyutmaya çalışmıştır. Ancak Adem ve Havva'dan geçen genler, sakin ve düzgün bir kişiliği olan sanığın saldırganlaşabileceğini göstermektedir" dedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Baykan'ı "kasten eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın cezasında takdiri indirim yapmadı.

ADALETİ YANILTMAYA ÇALIŞTI

Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Aşık Paşa Sokak'taki oturan Pınar Umay'a ulaşamadığını söyleyen eşi Erhan Baykan yakınlarını aramış, eve gelen yakınları genç kadını kanlar içinde bulmuştu. Cinayetin ardından işyerine gidip hiçbir şey olmamış gibi çalışan Baykan, eşinin cep telefonuna "Uzun zamandır birbirimize sarılamamıştık. İyi oldu" şeklinde mesaj atarak üzerinde şüphe görülmemesine çalışmıştı.

Baykan savcılık ifadesinde eşinin son zamanlarda kendisinden uzak durduğunu, telefonla oynadığını görünce kendisine tavır aldığını, sabah da aynı tavrı sürdürdüğünü, "Sen git telefonunla ilgilen" demesi üzerine tartışmaya başladıklarını, patates doğrayan eşinin elinden bıçağı aldığını, bu esnada bıçağın eşine saplandığını iddia etmişti. Mahkemede ise bir anlık öfkeyle eşini bıçakladığını, bıçaklama anını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylemişti. Savcılık, 7 yıllık eşini öldüren Baykan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.