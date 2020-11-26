Beyonce, 9 kategoride Grammy’ye aday

Amerikan müzik endüstrisinde büyük öneme sahip Grammy ödüllerinin adayları belli oldu. BBC'nin haberine göre, 63. Grammy Ödülleri'ne, ABD'li pop yıldızı Beyonce, 9 kategoride aday gösterildi. Beyonce böylece Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu. Beyonce'u, 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd, aday gösterilmediği Grammy ödülleri için "yozlaşmış" ifadesini kullandı. Güney Koreli erkek grubu BTS, en son single'ı "Dynamite" ile Grammy'ye aday gösterilen ilk K-pop müzik grubu oldu. Grammy'nin sahipleri 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.