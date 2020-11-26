Doğu’da korona denetimleri artırıldı

Doğu Anadolu'da bulunan illerde koronavirüs denetimleri artırıldı. Ülke geneli yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgını nedeniyle, devlet tarafından alınan yeni tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlemler uygulandı. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da emniyet ekipleri kapalı işyerleri, toplu ulaşım araçları ve maske kullanımı denetlemeleri gerçekleştirdi. Erzurum'da ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Meydanı, Erzurum Kalesi ve Habuzbaşı Kent Meydanı'nda denetim yaptı. Vatandaşların maskesiz dolaşmasına izin vermeyen görevliler, sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri de uyardı. Ayrıca, Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin karantina kuralına uyup uymadığı denetlendi.

Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner'in de katılımıyla Kongre Caddesi ve Perşembe Pazarı'nda denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşları salgına karşı bilgilendirerek maske dağıttı. Vali Öner, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde denetimlerin titizlikle sürdüğünü söyledi.

Denetimlerin 4 gün boyunca yoğun şekilde süreceğini belirten Öner, "Amacımız bu denetimlerle salgından bir an önce kurtulmaktır. Bu da hepimizin, yani tüm insanların kurallara uymasıyla mümkündür." dedi.

Ağrı'da da pazar yeri, cami, nikah salonu, kuaför, konaklama yeri, restoran ve kafelerde denetimlerin yapıldı. Jandarma ve emniyet trafik ekipleri de toplu ulaşım araçları ve taksilerde kural ihlali olup olmadığını inceledi.

Kars Valiliği tarafından koordine edilen denetlemelerde ise Faikbey, Kazım Karabekir, Atatürk Caddesi gibi insan yoğunluğunun olduğu caddelerde maske takmayanlara uyarıda bulunarak iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Iğdır'da da kentin en işlek noktalarından Atatürk ve Vali Yolu caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı'nda vatandaşlar sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.