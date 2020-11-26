Eyüpsultan’da denetimler sıklaştı! Kaymakamdan sıkı denetim

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, denetimlere bizzat kendisi katılarak esnaf ve vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla ilgili bilgiler verdi. Denetimlerin daha da sıkılaşacağını belirten Kara, "Covid 19'u hep birlikte kurallara uyarak en kısa zamanda yeneceğiz. Vatandaşlarımız sağlığı için denetimlerimiz daha da sıkı olacak" dedi.

İstanbul'da semt pazarlarında uygulanmaya başlanan "Esnaf İçin HES Kodu Uygulaması" denetimleri devam ediyor. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, denetimlere bizzat kendisi katılarak esnaf ve vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla ilgili bilgiler verdi. Covid 19 önlemleri çerçevesinde Göktürk Mahallesi Semt Pazarı'nda HES Kodu ve maske denetimi yapan Kara, "Covid 19'u hep birlikte kurallara uyarak en kısa zamanda yeneceğiz. Vatandaşlarımız sağlığı için denetimlerimiz daha da sıkı olacak" dedi.