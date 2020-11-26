Hakkâri’deki kar yağışı çocuklar için eğlence haline dönüştü

İran sınırında bulunan Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde dün akşamdan beridir etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.

Köyde yaşayan Hurşit Akbaş, "Köyümüz 80 hanelidir. Özellikle kış aylarında koşullar burada çok zorlu geçiyor. Bazen 2 metreye kadar kar yağıyor. Fakat köyde hayvanlarımız olduğu için burada kalmak zorundayız" dedi.

Öte yandan, köyde yolun açılması için karayolları ve il özel idare karla mücadele ekipleri kış mesaisi çalışmalarını başlatırken, köydeki çocuklar ise karda adam yaparak kar'ın keyfini çıkardı ve hatıra fotoğrafı çektiler.