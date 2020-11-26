Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yüklü miktarda makaron ve tütün olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, şüphelilerin Hayrullah Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler; piyasa değeri 2 milyon lira olan, 1,5 milyon makaron, 2 milyon filtre pamuğu, 1.5 milyon sigara kâğıdı, 700 kilo tütün ile 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa Ç. (48), Cuma Ö. (49) ve Veysel K. (52), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.