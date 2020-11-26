Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi

'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi

'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan 1,5 milyon adet kaçak sigara yapımında kullanılan makaron ve 700 kilo tütün ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:29 Son Güncelleme: 26.11.2020 09:50 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yüklü miktarda makaron ve tütün olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, şüphelilerin Hayrullah Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler; piyasa değeri 2 milyon lira olan, 1,5 milyon makaron, 2 milyon filtre pamuğu, 1.5 milyon sigara kâğıdı, 700 kilo tütün ile 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa Ç. (48), Cuma Ö. (49) ve Veysel K. (52), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yatırımın Altın Çekirdeği!
Yatırımın Altın Çekirdeği!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA