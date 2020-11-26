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Karı koca 1 hafta arayla koronaya yenildi

İzmit İlçesi Bekirdere Mahallesi’nde oturan ve 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ’in, eşi olan ’de bir hafta sonra hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 12:24 ABONE OL
Karı koca 1 hafta arayla koronaya yenildi

Kocaeli İzmit İlçesi Bekirdere mahallesinde ikamet eden Defterdarlık emeklisi İsmail Özden (76) yaklaşık 1 buçuk hafta önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve yapılan testi pozitif çıkan Özden, tedaviye rağmen kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.

İsmail Özden'in eşi Havva Özden de (73) eşini vefatından 2 gün sonra rahatsızlandı. Covid-19 testi pozitif çıkan 2 çocuk annesi Özden de önceki gün tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Havva Özden'in cenazesi, İzmit İlçesi Hüdaverdiler Köy Mezarlığında 1 hafta önce hayatını kaybeden eşinin yanında toprağa verildi.

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Karı koca 1 hafta arayla koronaya yenildi
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