Karı koca 1 hafta arayla koronaya yenildi

Kocaeli İzmit İlçesi Bekirdere mahallesinde ikamet eden Defterdarlık emeklisi İsmail Özden (76) yaklaşık 1 buçuk hafta önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve yapılan testi pozitif çıkan Özden, tedaviye rağmen kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.

İsmail Özden'in eşi Havva Özden de (73) eşini vefatından 2 gün sonra rahatsızlandı. Covid-19 testi pozitif çıkan 2 çocuk annesi Özden de önceki gün tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Havva Özden'in cenazesi, İzmit İlçesi Hüdaverdiler Köy Mezarlığında 1 hafta önce hayatını kaybeden eşinin yanında toprağa verildi.