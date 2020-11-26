Kartepe'deki zimmet davasında karar çıktı

Kartepe Belediyesinde memur olarak çalışan S.K isimli memurun, 2018 yılında yapılan denetimler esnasında zimmetine para geçirdiği tespit edilmiş ve hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine 2019 yılı Şubat ayında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 168 bin lira parayı zimmetine geçirdiği iddiası ile tutuklanarak cezaevine konulan ve Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan S.K'nın son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti sanığı işlemiş olduğu zimmet ve nitelikli bir şekilde kamu kurumunu dolandırmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı adli para cezasına çeviren mahkeme heyeti sanığın 468 bin 60 TL para cezasına çarptırdı. Öte yandan sanığın resmi evrakta sahtecilik suçunu da işlediği belirtilerek ayrıca 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanığın tahliye talebi ise red edildi.