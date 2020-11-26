Koca şiddetinden ‘bir tıkla’ kurtuldu

Adana'da, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle broşür dağıttı. Broşürde, akıllı telefonlara indirilen ve "bir tık" ile polisin anında şiddet gören kişiyi kurtarmasına yarayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı anlatıldı. Bu sırada Fatma Akçam, eşi C.E.A.'dan 1.5 yıl boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek, "Dayanamayıp ayrılmaya karar verdim. Şiddet nedeniyle de polise başvurdum. Onlar da beni KADES programıyla alakalı bilgilendirdi. Daha sonra eşim rahatsız ettiğinde ihbarda bulundum. Butona bastım emniyet birimindeki arkadaşlar hızlıca gelip beni ve ailemi güvene aldı" dedi.