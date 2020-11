Sığınma evinden çıkarıp öldürdü

Diyarbakır Ergani'de, geçen yıl tartıştığı eşini benzin döküp yakarak öldüren Can Yılmaz'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık, üç çocuk annesi eşi Güllü Yılmaz'ın, işyerinin servis aracının ön koltuğuna oturduğu için kıskançlık krizine girdiğini ve tartıştıklarını belirterek, "'Benden ne istiyorsun, yeter kendimi arabanın önüne atacağım' dedi. 'Madem ölmek istiyorsun birlikte ölelim' deyip, benzini evin ortasına döktüm. Eşimin üzerine sıçradı. Elimde çakmak nasıl alev aldı bilmiyorum. Güllü aşağı indi. Yoldan geçenler onu söndürmeye çalışıyordu" şeklinde konuştu.







'ANNEM ALEV TOPUNA DÖNDÜ'

Çiftin 12 yaşındaki kızları Dilek Yılmaz ise mağdur tanık olarak verdiği ifadede "Babam, annemi 'Servis aracının ön koltuğuna neden oturdun' diye tokatlayıp yumrukladı. Benzin bidonunun kapağını açıp annemin ve benim üzerime döktü. Elinde çakmak vardı, annem de elinden almaya çalışıyordu. Babam çakmağı ateşleyince annem alev topuna döndü. Benim de kolum yandı. Söndürmek için banyoya gittim. Geri döndüğümde annemi odada göremedim. Balkona çıkıp aşağı baktığımda sokağın ortasında yatıyordu. Yoldan geçenler annemi söndürmeye çalışıyordu. Annemin pencereden atladığını anladım" dedi. Dilek Yılmaz'ın sağ dirsek, omuz, sağ meme ve sol kalçasının yandığı da Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edildi.







'ÇOCUKLARIM SİZE EMANET'

Bu arada dosyada, Güllü Yılmaz'ın olaydan kısa süre önce gördüğü şiddete dayanamayıp Kadın Sığınma Evine yerleştiği, ancak Can Yılmaz'ın eşini ikna ederek eve dönmesini sağladığı ve son tartışmada da yakarak öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Olay yeri inceleme tutanağında ise polisler olay yerine gittiklerinde bilinci açık olan Güllü Yılmaz'ın, polislere son sözünün, "Beni kocam yaktı, üzerime benzin döktü. Çocuklarım size emanet" dediği bildirildi. Güllü Yılmaz'ın vücudunun alev almasıyla balkondan atladığı, yanıklara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü de belirlendi. Can Yılmaz hakkında, "Eşe karşı canavarca hisle öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet, "Beden ve ruh bakımı yönünden kendini savunamayacak çocuğu öldürmeye teşebbüs etmek"ten de 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.