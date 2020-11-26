Şırnak’ta Kadınların HDP önündeki eylemi devam ediyor

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, İşbirlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Şırnaklı kadınların 12'inci haftadaki eylemi, yine aralarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'inde bulunduğu HDP'liler tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, HDP'li vekillerin yanından geçerek il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, "Nerede olursa olsun çocuklarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı istiyoruz. 14 yaşındaki çocuklarımızı bize versinler. Çocuklarımızı çaldılar. Çocuklarımızı sattılar. Çocuklarımızı devletlere verdiler, Şengal'e, Kobani'ye verdiler. Kendi çocuklarını Avrupa'ya Almanya'ya gönderdiler. 6 yıldır oğlumun peşindeyim. Ne hakları var bunu bana yapmaya. Ne oğlumu bana gösteriyorlar. Ne de benimle konuşturuyorlar. 6 yıldır ciğerim yanıyor. Çöllerde, şehirlerde, devletleri geziyorum. Ne oğlumu veriyorlar nede sesini duyuyorum. Benim oğlumu versinler. Kim onlara çalışıyorsa onun çocuğunu götürsünler. Her hafta geliyorum. Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Almanya'da, Hollanda'da olsa gelirim. Ben oğlumun peşindeyim. Her yerde, her kapıda bu haksızlığı haykıracağız. 12 haftadır geliyorum. Oğlumu almadığım sürece de gelmeye devam edeceğim. Hangi devlete, hangi kapıda, hangi alanda olursa olsun oğlumun peşindeyim. Tüm dünyaya sesleniyorum. Çocuklarınızın peşinden gelin. Çocuklarınızı isteyin. Çocuklarınızı kandırdılar. Karda yağsa, yağmurda yağsa ben oğlumun peşini bırakmayacağım. Oğlum ben senin için göğsümü silahlara siper ettim. 6 yıldır devletleri dolaşıyorum. Kapılarda dolaşıyorum. Senin için çalışıyorum. Eve gel oğlum. Ben devletimin yanındayım. Oğlum için canımı feda etmeye hazırım" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek, "Ben oğlumun peşindeyim. Yaşadığım sürece burada olacağım. HDP oğlumu nereden getiriyorsa getirsin. Neden oğlumu götürdüler. Oğlumu kandırdılar. Pikniğe götürüp dağa götürdüler. Kendi çocuklarını götürdükleri zaman benim çocuğumu da götürsünler" dedi.

Eşini Hendek ve çukur döneminde kaybeden H.S. isimli kadın ise: "Barikat ve çukur döneminde eşimi kaybettim. 6 çocuk ile ortada kaldım. Bunun hesabını HDP ve terör örgütü versin artık. Hesabını versin artık. 12 haftadır geliyorum. Gelmeye devam edeceğim" dedi.