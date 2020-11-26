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: Akılalmaz kaza sonrası çatıya uçtu! Arkadaşı yaşananları anlattı: Kendisi de bilmiyor...

haberine göre; 'da dün 16.00 sularında meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Yaşar Özkan çatıya fırladı. Özkan'ın çatıda yattığını görenler yardımına koştu. Ancak Özkan'ın oraya nasıl uçtuğunu hiç kimse açıklayamadı. Özkan'ın arkadaşı Ömer Yıldırım, "Bize telefon geldi, kaza yerine gittik. Gittiğimizde arkadaşımız aracında değildi. Etrafa baktık çatıya fırlamış durumdaydı." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:57 Son Güncelleme: 26.11.2020 18:04 ABONE OL
Son dakika: Akılalmaz kaza sonrası çatıya uçtu! Arkadaşı yaşananları anlattı: Kendisi de bilmiyor...

Konya'da, kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayıp garajın çatısına uçan sürücü Mustafa Yaşar Özkan'ın (33) arkadaşı kaza sonrası yaşananları anlattı.

Konya'daki kaza, dün saat 16.00 sularında Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yaşar Özkan'ın kullandığı kamyonet kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Özkan, yol kenarında bulunan garajın çatısına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Yaşar Özkan'a müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenli bir şekilde çatıdan indirildi. Mustafa Yaşar Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

1 gece gözlem altında tutulan Mustafa Yaşar Özkan, tedavi gördüğü hastaneden bu sabah taburcu edildi.

"ANLAM VEREMEDİK, ŞAŞIRDIK"

Kazayı duyar duymaz, olay yerine giden Mustafa Yaşar Özkan'ın arkadaşı Ömer Yıldırım, "Bize telefon geldi, kaza yerine gittik. Gittiğimizde arkadaşımız aracında değildi. Etrafa baktık çatıya fırlamış durumdaydı. Yanına çıktık, durumuna baktık. Durumu iyiydi, bilinci yerindeydi. Biz orada biraz müdahale ettik. Ambulans çağırdık hastaneye götürdük. Arabadan nasıl çatıya fırladığını arkadaşım da hatırlamıyor. Biz de gittiğimizde şaşırdık. Anlam veremedik, şaşırdık. Gerçekten büyük bir mucize atlatmış." dedi.

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Son dakika: Akılalmaz kaza sonrası çatıya uçtu! Arkadaşı yaşananları anlattı: Kendisi de bilmiyor...
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