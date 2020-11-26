Son dakika: Akılalmaz kaza sonrası çatıya uçtu! Arkadaşı yaşananları anlattı: Kendisi de bilmiyor...

"ANLAM VEREMEDİK, ŞAŞIRDIK"

Kazayı duyar duymaz, olay yerine giden Mustafa Yaşar Özkan'ın arkadaşı Ömer Yıldırım, "Bize telefon geldi, kaza yerine gittik. Gittiğimizde arkadaşımız aracında değildi. Etrafa baktık çatıya fırlamış durumdaydı. Yanına çıktık, durumuna baktık. Durumu iyiydi, bilinci yerindeydi. Biz orada biraz müdahale ettik. Ambulans çağırdık hastaneye götürdük. Arabadan nasıl çatıya fırladığını arkadaşım da hatırlamıyor. Biz de gittiğimizde şaşırdık. Anlam veremedik, şaşırdık. Gerçekten büyük bir mucize atlatmış." dedi.