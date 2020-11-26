Son dakika haberi... Korona katliamı! Bebek dahil hepsi vefat etti...

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir hafta içinde eşi ve kayınvalidesi ile görümcesini koronavirüs nedeniyle kaybeden 7 aylık hamile 32 yaşındaki Buket Karabulut bebeğini de kaybetti. Türkiye'yi kahreden ve adeta bir koronavirüs katliamı olan olayla ilgili çarpıcı ayrıtınlar ortaya çıktı. İşte Türkiye'de tırmanışa geçen ve yeni tedbirlerin halen düşüşü sağlamadığı koronavirüs salgınında Mersin'den gelen çarpıcı haber ve son durum...
SON DAKİKA HABERİ KORONA KATLİAMI! AİLESİNDEN KİMSE KALMADI
Mersin'ni Tarsus ilçsinde yaşayan iş insanı Murat Karabulut (37), bazı belirtiler sonrasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ve kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan anne-kız da son sağlık durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altında ve müşahade altında tutulan Murat Karabulut koronavirüse yenik düşerek 8 gün önce hayatını kaybetti. Karabulut'tan gelen son dakika haberi koronavirüsün yayıldığı ailede adeta yıkıma neden olurken diğer yandan aile bireyleri kovid savaşlarını vermeye devam etti.
OĞLUNDAN 2 GÜN SONRA ANNE VEFAT ETTİ
Mersin'de Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören anne Fadime Karabulut da bu sırada yavaş yavaş koronavirüse teslim oldu. oğlu Murat Karabulut'un ardından Fadime Karabulut'tan da üzücü son dakika haberi geldi. Anne Karabulut evladından 2 gün sonra yaşama veda etti.
KIZI DA AYNI GÜN VEFAT ETTİ!
Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise dün aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
SON DAKİKA HABERİ ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Ve son olarak kahreden haber çekirdek ailenin hayatta kalan tek üyesi ve karnındaki bebeğinden geldi. Bir hafta içinde hem eşini, hem kayınvalidesini hem de görümcesini kaybeden 7 aylık hamile 32 yaşındaki Buket Karabulut yaşadığı üzüntü ve strese daha fazla dayanamadı. Karabulut bebeğinin karnında can verdiğini öğrendi.
YAKINLARI HASTANEYE KALDIRDI AMA
Fenalaşan anne adayının, yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede bebeğini kaybettiği belirlendi. Erkek olduğu bildirilen bebeğin cesedi sezaryen ile alındı. Tarsus'ta Şehir Mezarlığı'nda defnedilen minik bebeğin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenazede 2 çocuk annesi Buket Karabulut'un yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiği görüldü.
SON DAKİKA ŞOKU: AİLEDE BİR KİŞİNİN DAHA DURUMU AĞIR!
Koronavirüsün adeta katliam yaptığı ailede Murat ve Selda Karabulut'un kardeşi Şehriban Bircan'ın da koronavirüs testinin pozisit çıktığı, tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.