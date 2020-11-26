Son dakika haberi... Korona katliamı! Bebek dahil hepsi vefat etti...

SON DAKİKA HABERİ ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Ve son olarak kahreden haber çekirdek ailenin hayatta kalan tek üyesi ve karnındaki bebeğinden geldi. Bir hafta içinde hem eşini, hem kayınvalidesini hem de görümcesini kaybeden 7 aylık hamile 32 yaşındaki Buket Karabulut yaşadığı üzüntü ve strese daha fazla dayanamadı. Karabulut bebeğinin karnında can verdiğini öğrendi.

YAKINLARI HASTANEYE KALDIRDI AMA

Fenalaşan anne adayının, yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede bebeğini kaybettiği belirlendi. Erkek olduğu bildirilen bebeğin cesedi sezaryen ile alındı. Tarsus'ta Şehir Mezarlığı'nda defnedilen minik bebeğin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenazede 2 çocuk annesi Buket Karabulut'un yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiği görüldü.