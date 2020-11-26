“Suçum yok, ceza geldi”

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesinde oturan ve Erzurum 9. Kolordu Komutanlığından Tekniker olarak emekli olduğunu belirten Gürsel Şimşek (58), 7 ay öncesine ait bir ceza tebligatıyla çok yaşadığını anlattı.

Şimşek, "Dün bir tebligat yapıldı. Alıp incelediğimde şoke oldum. 27 Nisan 2020 tarihli olan tutanakta 3 bin 150 lira ceza yediğim yazıyordu. O tarihte evden çıkıp markete gitmiştim. Ev ihtiyaçlarını alıp evime döndüğüm esnada, 2 polis arkadaş uygulama yaptıklarını söyleyerek benden kimliğimi istediler. Kontrol ettiler ve herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek gittiler. Ben de kendilerine teşekkür ederek hayırlı görevler dileyip evime gittim. 7 ay sonra o güne ait ceza gelmesine anlam veremedim. Herhangi bir kısıtlama yoktu. Maskemi her zaman taktım. O günde takıyordum. Tek başıma olduğumdan zaten sosyal mesafeyi ihlal etmiş olamam. Sokağa çıkma kısıtlaması yoktu. Bana neden ve ne için ceza kesmişler anlam veremedim. Polis merkezine gittim. Durumu anlatarak bana ceza kesen memurlar ile görüşmek istedim. Ancak bunun mümkün olmadığını, ancak mahkemeye başvurmam ile mahkemede görüşebileceğimi söylediler. Anlam veremediğim ceza için mahkemeye gideceğim. İtirazda bulunacağım. Hiçbir suçum ya da tedbir ihlalim yok. Olay hafta içi gündüz saat 13:30'da olmuş. İnanın anlam veremiyorum. Varsa bir tutanak, varsa bir fotoğraf ya da başka bir belge, bu cezanın kat kat fazlasını ödemeye razıyım" dedi.