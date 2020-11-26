Taksim’e yapılan cami ramazanda açılacak

Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 85'i tamamlandı. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin zemin üstü dış cephe işçiliğinin yüzde 100'ü tamamlandı. Caminin prekast montajları, ahşap malzeme ve alçıpan kaplama imalatlarına geçildi. Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen caminin 61 metrelik 2 minaresinde de çalışmalar tamamlandı. Giriş kapısının takılması beklenen camide, dışarıdaki iskeleler söküldü. Genel işçiliğinin yüzde 85'i biten caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor. AA