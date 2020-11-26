Yıllardır bekledikleri tapularını törenle aldılar

Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşanan tapu sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Veysel Karani mahallesi'nde yıllardır tapularına kavuşmayı bekleyen vatandaşlar düzenlenen törenle tapularına kavuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü programda yaptığı konuşmada görev süresi boyunca belediye olarak en büyük hedeflerinin tapu sorunundan arınmış gündeminde tapu problemi olmayan bir Sancaktepe olduğunun altını çizerek "Vatandaşlarımız ile özelikle halk günleri ve mahalle toplantılarında bir araya geldiğimizde tapularla ilgili tarafımıza bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarfettik. Vatandaşımızın menfaatine uygun olacak şekilde pazarlıklar yaparak bugün 30 tapuyu daha hak sahiplerine teslim ettik.

Görev sürem boyunca toplamda 435 tapu teslim ettim. İlçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" şeklinde konuştu.

Tapu dağıtım töreni, yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu teslimi ile sona erdi. Konu ile düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, tapularını almanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'ye teşekkürlerini iletti.