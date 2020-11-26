Zonguldak'ta jandarmadan etil alkol operasyonu

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda O.K.(45) isimli şahsın izinsiz olarak etil alkol sattığı bilgisi üzerine ekiplerce düzenlenen operasyonda 8 litre etil alkol, 131 adet alkollü içki aroması ele geçirildi.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada; "26 Kasım 2020 günü icra edilen operasyon neticesinde, O.K. (45-E) isimli şahsa ait Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde bulunan işyeri, depo ve evde yapılan aramada (8) litre Etil Alkol, (131) adet Alkollü İçki Aroması ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.