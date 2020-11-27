116 canımız anısına 116 fidan dikildi

Zonguldak Valiliği öncülüğünde Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Merkez ilçeye bağlı Sapça mevkiinde, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde hayatını kaybeden 116 vatandaşımızın anısına 116 fidan dikildi.

Fidan dikimi etkinliğine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Orman Bölge Müdür vekili Orhan Şahin, Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürü Esat Topuz, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Ahmet Gencer, Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, ZGC Başkanı Derya Akbıyık ve Kızılay gönüllüsü gençler katıldı.

Güzel ve anlamlı bir etkinliğin düzenlendiğini belirten Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fidanların toprakla buluşmasına hep beraber şahitlik yapıyoruz. İlimiz orman değerleri açısından zengin bir il ve yüzde 56'lık bir bölümü ormanlarla kaplı. Ancak bu tür etkinlikleri yapmakta ayrıca anlam ifade ediyor. Burada 116 canımızın hatırlanması, onlara milletimizin hatırlama duygusunu ön planda tutan bir davranış içinde olmamız hem de deprem ve afetlere karşı duyarlı olmamızı vesile olacak şekilde bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Bunu Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız açısından önemli buluyorum. Çünkü biz deprem kuşağındayız. Bunun yanında coğrafi şartlarımız gereği çok değişik afetlerle karşı karşıya kalma durumumuz var. Buna karşı bizim hazırlıklı olmamız lazım. Depremlerin ve diğer afetlerin dilinden konuşmamız lazım. Yoksa sonrasında dövünmekle bunların önüne geçemiyoruz. Toplum olarak hepimiz buna hazırlıklı olmamız lazım. Bugün 116 vatandaşımızın anısına dikilen fidanlarımızı da bu şekilde değerlendirmememiz lazım."

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ise: "30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir ilimizde 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden 116 vatandaşımızın anısına ve onları her zaman hatırlamak adına 116 fidan diktik. Hayatını kaybeden 116 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremin yaşandığı gün sayın valimizin talimatlarıyla Zonguldak'ımızı temsilen AFAD İl Müdürümüz Ahmet Güngör ve ekibi oraya giderek 23 gün orada kaldılar. Rabbim bir daha bizlere böyle afatları göstermemesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve Türk Kızılay gönüllüleri belirlenen alana 116 fidan diktiler.