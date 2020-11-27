20 yaş altı SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ülkemizde son dönemde artan vaka sayıları, önlemleri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemlerine ilişkin genelge yayınlandı. Bu noktada 20 yaş alttı sokağa çıkma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları hakkındaki genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 20 yaş altı yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. İşte 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri...
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.