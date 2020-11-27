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'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada ölen kamyonet sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılırken, 5 kişi de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 23:19 Son Güncelleme: 27.11.2020 23:42 ABONE OL
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Çay-Dinar karayolunun 20. kilometresinde Bulanık köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turan Arslan (57) idaresindeki 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü karşı yönden gelen Ömer Didin (50) yönetimindeki 20 H 8645 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girerek dururken, kamyonet ise birkaç metre savrulduktan sonra yol ortasında durdu. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Didin olay yerinde hayatını kaybederken, 6 aylık Eda B., Ege B. (2) ile yakınları Ferhat B. (28), Aygül B. (25) ve otobüs şoförü Arslan yaralandı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Didin'in cansız bedeni ise olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonrası yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri ise trafiği tek şeritten vererek yolun kapanmasının önüne geçti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza esnasında yolun boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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