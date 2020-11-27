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Cenazeye 15 kişi sınırı

Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu cenaze törenlerine ölen kişinin birinci derece yakınlarından en fazla 15 kişinin katılması kararı aldı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 28.11.2020 01:54 ABONE OL
Cenazeye 15 kişi sınırı

Gaziantep'te korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle Vali Davut Gül tarafından önerilen cenaze törenlerine en fazla 15 kişi sınırlaması İl Hıfzıssıhha Kurulunun son toplantısında karara bağlandı.

AÇIKLAMA YAPILDI


İl Hıfzıssıhha Kurulunun Valilik tarafından duyurulan son kararında, "Vefat eden kişilerin cenaze namazı ile defin işlemine katılımın, birinci derece yakınlardan oluşan 15 kişi (din görevlileri ile defin işlemini yapan personel hariç) ile sınırlandırılması uygulamasına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü'nce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir" denildi.

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Cenazeye 15 kişi sınırı
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