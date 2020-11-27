Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi bu hafta da cemaatle kılacağı namaz öncesi okunacak duaları, sureleri ve namaz kılınışını en doğru kaynaktan öğrenmeye çalışıyor. Tam bu noktada Diyanet bilgileri ile namaz kılınışı merak ediliyor. Bilindiği üzere abdest almak ve Cuma namazında okunacak dualar, sureler hakkında bilgi edinmek de büyük önem taşıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI!

Müminlerin bayramı olarak bilinen Cuma gününde Cuma namazı kılmak isteyen müminler Cuma namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Diyanet bilgileriyle Cuma namazı kılınışı doğru ve eksiksiz bir şekilde öğreniliyor.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar şu şekilde;