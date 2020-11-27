Eski Belediye Başkanı koronadan kaybettiği kardeşi için dost ve akrabalarına seslendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin önceki dönem belediye Başkanı olan Yakup Hamdi Bozdağ korona covit-19 dan kardeşi Nihat Bozdağ'ı kaybetti.

Kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan önceki dönem ilçe belediye başkanı Bozdağ, yayınladığı mesajla içinde bulunduğumuz pandemi döneminde örnek bir davranış sergiledi.

Kardeş acısını "Bu erken ayrılıkla nefesimizi kestin" diyerek dile getiren Bozdağ eş, dost ve akrabalarına taziyelerini telefonla iletmelerini isteyerek şöyle seslendi:

"Kardeş nefesinin tükendiği yerde nefes olandır. Bu erken ayrılıkla nefesimizi kestin. Allah nur içinde yatırsın. Mekânın cennet olsun. Covid-19 sebebiyle vefat eden ağabeyim Nihat Bozdağ'ın cenazesi 1. derece akrabaların katılımıyla Cuma günü defnedilecektir. Taziyelerin telefon ve mesaj yoluyla iletilmesi rica olunur. Taziye yeri veya evi olmayacaktır."



Nihat Bozdağ, Yakup Hamdi Bozdağ