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kayıp kızı 10 dakikada buldu!

ATV’de yayınlanan “’da” programı kayıpları bulmaya devam ediyor. Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran’ı bulmak için Esra Erol’da programına katılmıştı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:28 Son Güncelleme: 27.11.2020 12:43 ABONE OL
Esra Erol kayıp kızı 10 dakikada buldu!

Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba " Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

MUTLULUĞA BOĞAN O HABER GELDİ

Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu.

Esra Erol kayıp kızı 10 dakikada buldu | Video

Canlı yayına katılan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi.

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Esra Erol kayıp kızı 10 dakikada buldu!
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