Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba " Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

MUTLULUĞA BOĞAN O HABER GELDİ

Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu.

Esra Erol kayıp kızı 10 dakikada buldu | Video

Canlı yayına katılan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi.