Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında, nereli, ne doktoru? İşte biyografisi…

SİYASET YAŞAMI

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden oluşan Bakanlar Kuruluna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başladı.

ÖZEL YAŞAMI

Hale Koca ile evli ve dört çocuk babasıdır.