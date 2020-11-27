Galerici cinayetinde 4 sanığa 100 yıl hapis

Antalya'da, 21 Mayıs Perşembe günü oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayına karışan Caner Can, Yusuf Özcomart, Gökhan Layık ve Hakan Yalçın 25'er yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden görüntülü ve sesli konuşma sistemi (SEGBIS) üzerinden katıldı. Öldürülen Emrullah Oğrak'ın yakınları ve avukatı ise şikayetçi bölümünde yerlerini aldılar.

SUÇLAMLARI KABUL ETMEDİLER

Mahkeme başkanı yargılamanı sonuna gelindiğini belirterek sanıklardan son savunmalarını yapmalarını istedi. Sanıklar kendilerine yöneltilen cinayet suçlamasını kabul etmediler. Olayın haksız tahrik zatlında gerçekleştirdiğini söyleyerek yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını söylediler. Öldürülen Emrullah Oğrak'ın yakınları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasına talep etti.

100 YIL HAPSE MAHKUM OLDULAR

Son sözlerin ardından mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Caner Can, Yusuf Özcomart, Gökhan Layık ve Hakan Yalçın ömür boyu hapse mahkum etti. Cezayı indirerek son olarak 4 sanığı 25'şer yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Başkan yargılamanın sona erdiğini bildirdi. Taraf yakınları geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkartıldı.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Antalya'da 21Mayıs Perşembe günü saat 18.30 sularında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı oto galeride meydana geldi. Galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle Caner Can ile tartıştı. Tartışmanın ardından galeriden ayrılan Can aynı gün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte yeniden galeriyle geldi. Burada dövülen Oğrak, av tüfeğiyle 3 el vurularak öldürüldü.Saldırganlar 07 AHH 083 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüphelileri yakaladı. İşyerini güvenlik kamerasına saniye saniye yansıması dikkat çekmişti.