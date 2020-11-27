İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, kent genelinde başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığı yoğun şekilde denetlendi.

Denetimlerde, toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak, yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Bu kapsamda, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, maske takma kuralına ve özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ile sokaklarda getirilen sigara içme yasağına riayet etmeyenleri uyararak, cezai işlem uyguladı.

Yoğun insan kalabalığının bulunduğu Taksim'de özellikle maskesiz ve sigara içenlere müsaade edilmedi. Yabancı bir TV kanalının muhabiri ve kameramanına da sigara içtiği için 3 bin TL para cezası kesildi.

Restoran ve büfelerde paket servisi olması nedeniyle Taksim meydanı adeta açık büfeye döndü. Dürüm ve yemeklerini alanlar saksı kenarlarını ve yeşil alanları meydanları doldurdu.