İzmir’in simge yapısı yıkılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediye hizmet binasının yıkılacağını açıkladı. Başkan Soyer, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı son oturumunda meclis üyelerine 30 Ekim'de meydana gelen depremde hasar gören belediye hizmet binasının durumu hakkında bilgi verdi.

"BU DÖNEM YIKIM DÖNEMİ OLACAK"

Proteg isimli bir firmanın belediye sarayı için az hasarlı raporu verdiğini belirten Soyer, "Ama ben binanın yıkılması taraftarıyım. Buradan size soruyorum. Yıkıp kent merkezine katalım mı?" dedi. Meclis üyelerinin hep bir ağızdan 'yıkalım' cevabı vermesi üzerine Soyer, "O halde yıkacağız. Fakat Özel İdare binasını almamız gerekiyor. Zaten bir yarısı bizim. Meclis salonu da var. Bizi rahatlatacaktır. Burayı el birliği ile talep edelim. Bir kısmını oraya taşırız. Bu dönem yıkım dönemi olacak" dedi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada binanın yıkılması önerisi oy birliği ile kabul edildi.