SON DAKİKA HABERİ... "Sivil" dedikleri şahsın kim olduğu ortaya çıktı! Kandil iftirası çöktü!

TSK'NIN HASSASİYETİ

Operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını ve azmini, sivillere zarar gelmemesi için gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koyarken, ele geçirilen fotoğrafta, PKK ve yandaşlarının kendi yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yaydıkları "TSK sivilleri hedef alıyor" yalanını da bir kez daha ortaya çıkardı.