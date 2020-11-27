2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs vaka sayısını düşürmek amaçlı alınan yeni tedbirlerden birisi de seyahat izin belgesi oluyor. Geçtiğimiz günlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde bazı durumlarda kişilerin şehirler arası seyahat izin belgesi ile özel araçlarla şehir dışına çıkabilecekleri bildirildi. Hal böyle olunca gün içinde Seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aranır oldu. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Seyahat izin belgesi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Şehirler arası yolculuklarda özel araç kullanan kişiler diğer tüm araçlarda olduğu gibi şehre giriş ve çıkışlarında denetime tabi tutulacak. Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile sağlanacağı biliniyor…
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.