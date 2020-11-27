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25 Kasım-1 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim devam ediyor! ŞOK indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen 25 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü indirimlerini iple çeken vatandaşlar kataloğu incelemeye başladı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında katlanır yatak, 3 ayaklı lambader, camlı sarkıt avize, saklama kapları yer alıyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşa hitap eden indirimli ürünler tam liste halinde yayınlandı. Peki kataloğunda neler var? İşte tam liste!

Giriş Tarihi: 27.11.2020 08:56 Son Güncelleme: 27.11.2020 08:57 ABONE OL
ŞOK 25 Kasım-1 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim devam ediyor! ŞOK indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK 25 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu tüketicisiyle buluştu. Bugünden itibaren raflara dizilen indirimli ürünler listesinde züccaciye, kişisel bakım ürünleri, kışlık giyim ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden güzel indirimleri müşterilerine sunan markette bu hafta büyük indirimler yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının her hafta internet üzerinden takip ettikleri ŞOK aktüel ürünler listesi 25 Kasım kataloğunu yayınladı. İşte ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI! 25 KASIM 2020

Müşterileri tarafından her hafta merakla araştırılan ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta yeni indirim listesiyle geldi. İşte 25 Kasım 2020 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 25 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 25 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK 25 Kasım-1 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim devam ediyor! ŞOK indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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