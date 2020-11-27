SON DAKİKA - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 20 yaş sokağa çıkma saatleri açıklandı...

28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında detaylı açıklama geldi! Son dakika gelişmesine göre bu hafta sonu da Türkiye genelinde saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Covid-19 virüsünü bulaştırma konusunda yatkın olan 20 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Son dakika haberine göre bu hafta sonu da 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

SON DAKİKA HABERİ: 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! YASAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları hakkındaki genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 20 yaş altı yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. İşte 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri...