SON DAKİKA - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 20 yaş sokağa çıkma saatleri açıklandı...

28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında detaylı açıklama geldi! Son dakika gelişmesine göre bu hafta sonu da Türkiye genelinde saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Covid-19 virüsünü bulaştırma konusunda yatkın olan 20 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Son dakika haberine göre bu hafta sonu da 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları hakkındaki genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 20 yaş altı yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. İşte 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri...
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
Oteller ve konaklama yerleri,
Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
Üretim ve imalat tesisleri,
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
Sebze/meyve toptancı halleri...