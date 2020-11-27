Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Kasım 2020 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!

Aktif özellikteki fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemizde farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları yaşanıyor. En son Malatya deprem olayının ardından vatandaşlarımız AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda son dakika deprem bilgilerine erişmek adına Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapılmaya devam ediyor. Bu başlık altında AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerini bulabilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

28 Kasım 2020 Cuma son dakika depremler listesi bilgileri şöyle;