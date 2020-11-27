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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Kasım 2020 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!

Son dakika mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 2020 Cuma ve son depremler listesi BURADA!

Ülkemizde pek çok farklı şiddette son dakika olayları meydana gelmeye devam ediyor. En son yaşanan Malatya deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız gelişmelerine ilişkin bilgi sahibi olmak adına deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 2020 Cuma son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte ve Kandilli son depremler listesi verileri…

Giriş Tarihi: 28.11.2020 01:46 ABONE OL
Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Kasım 2020 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!

Aktif özellikteki fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemizde farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları yaşanıyor. En son Malatya deprem olayının ardından vatandaşlarımız AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda son dakika deprem bilgilerine erişmek adına Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapılmaya devam ediyor. Bu başlık altında AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerini bulabilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

28 Kasım 2020 Cuma son dakika depremler listesi bilgileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Kasım 2020 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!
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