SON DAKİKA HABERİ! Bebeğini çöpe bırakan anneden şok ifade!

İstanbul Avcılar'da göbek bağı kesilmemiş bir bebeği çöpe bırakan kadın Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli anne Gurbet Y. (26)'nin emniyette ölü doğdu bende çöpe attım dediği ileri sürüldü. Erkek bebeğini çöpe atan annenin Asayiş Şubedeki İşlemleri devam ediyor.
İstanbul Avcılar'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi ile ilgili annesi olduğu ileri sürülen kadın gözaltına alındı. Atık toplayıcıları Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er. A.Kürşat Keklik Sokak'taki çöp konteynerinde bir beze sarılı bebek cesedi görünce polise haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler hemen yandaki duvarın üstüne konulan bebek cesedi ile karşılaştı.
Gelen 112 ekibi tarafından hastaneye götürülen yeni doğmuş olduğu belirlenen cansız erkek bebek cesedi ile ilgili inceleme başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken çevrede oturanlar bu olaya tepki gösterdi.
"BEBEK KOCAMDAN, ÖLÜ DOĞDUĞU İÇİN ATTIM"
Konuyla ilgili asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler bebeği çöpe atan kişinin Gurbet Y. olduğunu belirledi.