SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs nedeniyle çocuğu elinden alınan hemşire konuştu: Covid-19'u ülkeye ben yaymadım

'COVİD-19'U ÜLKEYE BEN YAYMADIM'

Çalışmak zorunda olduğunu anlatan Cemile Deniz, "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Covid-19 benim suçum değil. Ülkeye bunu ben yaygınlaştırıp, dünyaya ben bulaştırmadım. Covid-19 sürecinde ben bir kez bile izin kullanmadım. Gerekirse nöbet tuttum, gerekirse gece-gündüz çalıştım. Yani idarem beni nerede görevlendirirse orada çalıştım. Eminim ki pandemi sürecinde o hâkime hanım da balkona çıkıp sağlıkçıları alkışlamıştır. O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum" diye konuştu.

'BU KARAR EMSAL OLACAK'

Çocuğunun velayetinin tekrar kendisine verilmesini isteyen Cemile Deniz, "Ben çocuğumun velayetinin acil bir şekilde sonuçlandırılıp, bana verilmesini istiyorum. Çocuğumun psikolojisini ve yaşam tarzının bozulmamasını istiyorum. Babaysa yine gelip görür. Biz bu konuda zaten fikrimizi ve duruşumuzu değiştirmiş değiliz. Bu söz konusu bile değil. Ben adaletin yanlış tecelli olarak aldığı kararı, düzeltmesini istiyorum. Çünkü bu emsal olacak. Karı-koca sağlıkçı olan ve boşanma aşamasında olan diğer sağlıkçılar var. Onlar çocuklarını nereye bırakacaklar" dedi.

'KARARA İTİRAZ ETTİK'

Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile Hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor. Çocuk, annenin çalıştığı sırada polis tarafından alındı" ifadelerini kullandı.