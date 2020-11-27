Son dakika haberi: Malatya'da korkutan deprem! Elazığ'da da hissedildi (Son depremler listesi)

Depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken depremin merkez üssünün Malatya'nın Pütürge bölgesi olduğu ifade edildi. AFAD'a göre depremin derinliği 6.94 km olarak belirtildi. Depremin ardından vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, Twitter üzerinden bölgede yaşayanlar depremi hissetiklerine yönelik tweetler attı. Son dakika haberinin detayları geliyor...

Son dakika haberine göre Malatya ve çevresinde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre depremin şiddeti, 4.7 olarak duyuruldu. Söz konusu deprem, Malatya'nın yanı sıra Urfa, Adıyaman ve Elazığ'da da hissedildi. Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depreme ilişkin alınan ilk bilgilerde, herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Bölgeden ilk bilgileri aktaran A Haber muhabiri, depremin 8 saniye sürdüğünü ifade etti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!