SON DAKİKA HABERİ: Taksim’deki taciz davasında karar! Genç kadın 'uğraşmak istemiyorum' dedi

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden 23 yaşındaki Ö.K. isimli genç kadının yanına oturmuştu.Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etmişti.
Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe almıştı.
TUTUKLANMIŞTI
Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T. polis tarafından gözaltına alınmıştı. S.T. karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
S.T. hakkında çıkan cinsel taciz haberleri üzerine işten çıkarıldığı ve linç edildiğini söyleyerek hakkında çıkan haberlere karşı savcılığa şikayet dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Adliyedeyken hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen S.T. polisler tarafından bir kez daha gözaltına alınarak çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanmıştı.
Son dakika: Taksim'de genç kadını takip eden sapık böyle görüntülendi! Güven timleri adım adım takip etti | Video
'UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM'
Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.