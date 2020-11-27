SON DAKİKA HABERİ: Taksim’deki taciz davasında karar! Genç kadın 'uğraşmak istemiyorum' dedi

S.T. hakkında çıkan cinsel taciz haberleri üzerine işten çıkarıldığı ve linç edildiğini söyleyerek hakkında çıkan haberlere karşı savcılığa şikayet dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Adliyedeyken hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen S.T. polisler tarafından bir kez daha gözaltına alınarak çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanmıştı.

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'UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM'



Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.