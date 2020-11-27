Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

"İNSAN BUNU GÖRÜNCE ŞOKA GİRMEZ Mİ?"

Ambulansı kendi otomobiliyle takip eden bebeğin babası Murat Güneş, büyük panik yaşadı. Sabah doğan bebeğini taşıyan ambulansın kaza yapmasından kötü etkilendiğini ifade eden Baba Güneş, "Bu manzarayı görünce insan şoka girmez mi ya? Sabah 04.30'da doğdu. Başka bir hastaneye gidiyorduk doğduğu hastanede yer olmadığı için" dedi.