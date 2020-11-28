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'da 460 litre ele geçirildi

'da 460 litre ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerin birinde yapılan incelemede sahte içkinin düdüklü tencereyle damıtılarak üretildiği tespit edildi.

AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 10:38 ABONE OL
Adana'da 460 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirledikleri merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerin birinde yapılan incelemede sahte içkinin düdüklü tencereyle damıtılarak üretildiği tespit edildi.

İki adreste 460 litre sahte içki, 2 alkolmetre ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da 460 litre sahte içki ele geçirildi
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