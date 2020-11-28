Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de de alınan önlemler genişletilmiş, maskesiz ve sosyal mesafesiz ortamlarda bulunmak yasaklanmıştı.

İstanbul Bağcılar'da bu önlemler adeta hiçe sayıldı. Düğün öncesi gelin alımı sırasında çekilen görütünlerde, yüksek seste açılan düğün müziği ile meşaleler ile halay çeken bir grup görüldü.

Bağcılar'da skandal görüntüler! Halay çektiler, oynadılar | Video

Polis, halay çekenleri uyardı. Ceza yazmadan önce uyaran polisin iyi niyeti de polisler gittikten sonra suistimal edildi. Grup halay çekip eğlenmeye, sağlıklarını hiçe saymaya devam etti.

Polisin uyarılarını hiçe saydılar, halay çekip, oynadılar | Video