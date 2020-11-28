Başkan Yalçınkaya: Akçakale'yi mükemmel hale getireceğiz

Suriye sınırına sıfır olan Akçakale'de yenilendirme ve yol çalışmaları devam ediyor Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 km'lik yola 200 adet ağaç dikildi.

Başkan Yalçınkaya "Baharda bambaşka bir Akçakale ile karşılaşacağız" dedi. İlçenin çehresini modern bir görünüme kazandırma hedefiyle çalışan ve ilçede yeşil seferberliği başlatan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri sonuç vermeye devam ediyor.

İlçede 25 km.'lik yolun her iki tarafına ağaçlar diktiren Başkan Yalçınkaya bu kez de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile dirsek temasında bulunarak Necmettin Erbakan Caddesi Bayraklı kavşaktan Akçakale Sınır Kapısı'na kadar 2 km.'lik yolaağaç dikilmesine öncülük etti. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından orta refüje 200 adet palmiye ağacı dikildi. Başkan Yalçınkaya da bölgeye giderek ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: AKÇAKALEYİ MÜKEMMEL HALE GETİRECEĞİZ

Burada yaptığı açıklamada modern ve yıldız bir Akçakale yaratma hedefine dikkat çeken Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu:"Akçakale sınır kapısındayız. Halep Kapısı'na açılan yolda 2 km.'lik mesafede 200 tane palmiye ağacı diktik. Bu ağaçlar Orta Doğu'nun havasını, esintisini değiştirme adına diktik. İnşallah aralarına da çeşitli ağaçlar dikerek burayı çok mükemmel hale getireceğiz. Şehirler yolları, caddeleri, sokakları, ağaçları, çiçekleri ile modern şehirlerdir. Modern ve yıldız Akçakale yaratma hedefimizden şaşmayarak her gün adım adım bu icraatları yerine getirerek inşallah yakın bir zamanda ilçeyi bambaşka bir hale sokacağız ve bunun gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız bütün yatırımlar geleceği şekillendirme noktasındaki çaba ve gayretlerimizin sonucu. Öyle inanıyorum ki baharda bambaşka bir Akçakale ile karşılaşacağız. Bu ağaçların, yolların, hizmetlerin Akçakale'ye hayırlı olmasını canı gönülden temenni ediyorum."